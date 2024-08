Modena, Bisoli ESALTA Caldara: «Non si è ANCORA infortunato, sono contento»

Le parole di Pierpaolo Bisoli, allenatore del Modena, sull’impatto di Mattia Caldara in gialloblù. I dettagli

Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza al termine della prima parte di ritiro del Modena.

CALDARA E MERCATO – «Sono contento perché ha fatto tutta la preparazione senza problemi. Rispetto alle indicazioni che ho dato, però, ha pensato più ad attaccare che a difendere. Beyuku? Non ha nessun tipo di paura, ma va disciplinata la sua forza estrema. Se l’ho fatto giocare è perchè lo tengo in considerazione. E’ un giocatore interessante, da tenere sotto occhio. Idrissi? Mi dispiace non abbia potuto giocare, non l’ho rischiato perchè in allenamento ha avuto un piccolo problema al ginocchio. Voci di mercato su Lapadula e Di Pardo? Lapadula no, ho troppi attaccanti. Per Di Pardo chiedete al direttore».