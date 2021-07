Modric: «Bello riavere Ancelotti, vogliamo vincere come in passato»

Luka Modric è tornato ad allenarsi con il Real Madrid e ai canali ufficiali del club ha manifestato tutta la sua gioia per il ritorno in panchina di Ancelotti

ANCELOTTI – «Sono molto felice di rivedere l’allenatore dopo qualche anno. È una grande gioia. È un grande tecnico che ha avuto molto successo durante la sua prima esperienza qui. Spero che possa avere successo anche nella sua seconda avventura con questo club. Vogliamo vincere come in passato».

ALLENAMENTO – «I primi allenamenti stanno andando molto bene, sono felice di essere tornato. Torno con tanto entusiasmo e con la voglia di lavorare per fare una buona stagione. Come affronto il ritiro? Con molto entusiasmo, come sin dal primo giorno del mio arrivo. Sono felice di ritrovare i miei compagni di squadra».