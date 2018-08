L’agente croato Naletilic afferma che Modric sarebbe tentato dall’idea di essere protagonista con la maglia dell’Inter

Il passaggio di Luka Modric all’Inter è stata prima una suggestione poi quasi una certezza e infine un’ipotesi remota. I nerazzurri non si sono ancora rassegnati a perdere il miglior giocatore del Mondiale di Russia 2018 ma nonostante i numerosi indizi che suggerirebbero il buon esito delle trattative con il Real Madrid il croato si sta regolarmente allenando con i Blancos. L’importante agente croato Marko Naletilic ha comunque riacceso l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri in un’intervista a Tuttosport. Il centrocampista, stando al procuratore di Marko Pjaca, sarebbe infatti tentato da un’esperienza all’Inter. Il club di proprietà di Suning in ogni caso ha già in mente un piano B: il ritorno di Rafinha.

«Già il fatto che l’Inter ci abbia provato e che Modric abbia preso in considerazione la prospettiva dimostra quanto Ronaldo stia influendo su tutto il calcio italiano. – ha detto Naletilic – Da quello che so, non solo Modric ha pensato all’Inter, ma a Luka piace veramente l’idea di essere protagonista in Serie A con i nerazzurri. Vedremo. La mia sensazione è che, prima o poi, Modric in Italia giocherà: come molti croati della sua età, da bambino è cresciuto guardando il vostro campionato».