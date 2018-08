Calciomercato Inter, Rafinha torna in orbita nerazzurra: il brasiliano del Barcellona è il piano B in caso di mancato arrivo di Luka Modric

Chiusa l’operazione Keita Baldè con il Monaco, operazione in prestito con diritto di riscatto, l’Inter cerca la ciliegina sulla torta. Il sogno è Luka Modric, domani potrebbe essere la giornata da dentro o fuori: il Real Madrid non vuole privarsi del suo numero 10, ma il croato spinge per il trasferimento in nerazzurro. Ma c’è un piano B: parliamo di Rafinha.

Reduce dall’esperienza in prestito di sei mesi, il brasiliano del Barcellona non ha mai nascosto la sua voglia di tornare alla corte di Luciano Spalletti e, secondo quanto riporta Premium Sport, l’Inter è pronta a fare un tentativo con i blaugrana in caso di mancato arrivo di Modric.