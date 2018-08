Inter, Keita è tuo: affare potenziale da oltre 50 milioni di euro

Keita è praticamente un giocatore dell’Inter: i nerazzurri chiudono col Monaco per il prestito con diritto di riscatto dell’attaccante senegalese, per cui è pronto un quinquennale

La notizia è arrivata giusto in nottata: Keita Baldé è ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter. Per l’attaccante senegalese, non convocato per la partita di campionato vinta ieri dal suo Monaco contro il Nantes, mancherebbe solo la firma sul nuovo contratto. Dopo una sola stagione in Francia – dunque – l’ex Lazio torna nuovamente in Serie A: i nerazzurri, proprio nelle ultime ore, avrebbero trovato la formula giusta (e soprattutto le cifre) per chiudere l’affare con la società monegasca. Nessuna contropartita in ballo, ma soltanto cash: i circa 6 milioni di euro pagati subito dall’Inter per il prestito oneroso del giocatore, cui poi potrebbero aggiungersi i 30 per il diritto di riscatto esercitabile al termine di questa stagione (il Monaco lo scorso anno lo aveva pagato proprio 30).

Per Keita pronto un contratto quinquennale invece con l’Inter: il primo di prestito più gli eventuali altri quattro in caso di riscatto ad un ingaggio decisamente molto importante, ovvero circa 3,5 milioni di euro (attualmente Keita al Monaco guadagna 3,8 milioni di euro netti l’anno). Calcolando allora le cifre dell’operazione sommate a quelle dell’ingaggio, l’Inter per Keita potrebbe spendere in totale oltre 53 milioni di euro, anche se nell’immediato i milioni spesi saranno meno di 10 e ci saranno poi ovviamente da calcolare anche tutti gli ammortamenti del caso. L’attaccante dovrebbe essere a Milano già nella giornata di domani per le visite mediche e la firma del nuovo contratto: manca soltanto l’ufficialità, ma non ci sono ormai più dubbi sul suo approdo.