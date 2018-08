Sono ore roventi per il trasferimento di Keita in nerazzurro. Il Monaco spara alto sul prezzo e l’Inter attende che si ammorbidisca la posizione dei francesi: le ultimissime

Piccoli rallentamenti nell’affare che dovrebbe portare Keita Baldé all’Inter. La società del principato continua a tirare la corda sul prezzo del giocatore, cercando di venderlo alle proprie condizioni. L’offerta di Piero Ausilio è ferma al prestito gratuito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni. Pochi per il club francese, che punta a recuperare la cifra spesa 12 mesi fa per strappare il senegalese alla Lazio: 30 milioni più 2 di bonus. C’è ancora distanza tra le parti e queste ore possono risultare decisive.

L’Inter vuole fortemente regalare a Spalletti un nuovo giocatore offensivo. Keita rimane la prima scelta per talento, versatilità e conoscenza del nostro campionato. I nerazzurri sono convinti che la posizione del Monaco possa ammorbidirsi. I motivi sono presto detti: il mercato in Premier League è finito, il ragazzo vuole cambiare aria e un’ultima stagione in chiaroscuro da parte del classe ’95 non aiuta, di certo, la strategia del club francese. La dirigenza di corso Vittorio Emanuele rimane fiduciosa: per sbloccare la situazione potrebbe essere proposto un prestito oneroso (alla Vrsaljko) che, comunque, non preveda alcun obbligo di riscatto. Quest’ultima condizione rimane imprescindibile per Ausilio. I contatti proseguono ininterrotti: il muro eretto dai monegaschi comincia a scricchiolare.