Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare per blindare l’ex Real Madrid

Nonostante l’amarezza indiretta per il risultato del Derby d’Italia, dove il gol nel finale del centrocampista polacco Piotr Zielinski ha regalato all’Inter il successo sulla Juventus permettendo ai Nerazzurri di tornare a +8 in classifica, l’ambiente milanista si gode il momento magico del suo faro indiscusso. I Rossoneri restano aggrappati alle zone nobili della graduatoria grazie all’ennesima prodezza di Luka Modric. Il numero 10, con la perla balistica dell’85’ che ha piegato la resistenza del Pisa, non ha solo consegnato tre punti pesantissimi a Massimiliano Allegri, ma ha confermato di essere ancora l’anima pulsante della squadra. In una trasferta complicata e spigolosa, il fuoriclasse croato ha risolto la pratica con una giocata da campione assoluto, ribadendo una centralità tecnica e carismatica da cui questo progetto non può prescindere.

I retroscena svelati stamattina da La Gazzetta dello Sport raccontano di un leader totale e amato. Al rientro negli spogliatoi della Cetilar Arena, dopo aver concesso le interviste di rito, Modric è stato letteralmente travolto dall’affetto dei compagni: un applauso scrosciante e un abbraccio collettivo hanno celebrato l’uomo che, nel momento di massima difficoltà dopo il pareggio dei Toscani, ha preso per mano il Milan trasformando una serata grigia in una vittoria di platino. Oltre all’importanza specifica del gol nell’economia del campionato, c’è la storia a parlare: con la rete di venerdì, l’ex Real Madrid è diventato ufficialmente il marcatore più anziano di sempre a segnare su azione in Serie A. Un record straordinario che testimonia la longevità, la cura dei dettagli e la professionalità di un atleta che sembra immune allo scorrere del tempo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ora il focus si sposta inevitabilmente sul futuro. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha le idee chiare: il Diavolo vuole esercitare l’opzione per il rinnovo annuale, garantendo al regista un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro netti. Il vincolo fondamentale per far scattare l’accordo economico è la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che le prestazioni del numero 10 stanno rendendo sempre più concreto settimana dopo settimana. La decisione finale spetterà al giocatore e arriverà prima della partenza per il Mondiale con la sua Croazia: Modric valuterà attentamente le proprie energie fisiche e mentali, ma la simbiosi creatasi con il tecnico livornese e l’amore del pubblico di San Siro suggeriscono che questa meravigliosa storia possa regalarsi ancora un ultimo, esaltante capitolo.