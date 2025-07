Modric al Milan, ecco come è andato il suo primo giorno da rossonero: l’incontro con Allegri e i compagni rimandato

Modric al Milan, ieri il primo giorno in rossonero per l’ex pallone d’oro: visite mediche e firma del contratto, l’incontro con Allegri e la squadra rimandato

Il giorno tanto atteso è arrivato: Luka Modric è ufficialmente un giocatore del Milan. L’annuncio, accompagnato da un comunicato diffuso ieri dal club rossonero, ha sancito il contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione. Un colpo di prestigio, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, che accoglie a Milanello uno dei centrocampisti più forti della storia recente del calcio, vincitore del Pallone d’Oro nel 2018 e primatista di presenze con la nazionale croata.

Modric è atterrato ieri mattina allo scalo privato di Malpensa, accolto da giornalisti e troupe, tra cui anche media croati. Il suo sorriso sereno ha dato subito il tono della giornata: «Sono molto felice di essere qui. Mi aspettano grandi sfide», ha dichiarato, prima di aggiungere via social: «Ciao tifosi milanisti, sono carico per questo nuovo capitolo. Spero di regalare tante vittorie e momenti felici. Non vedo l’ora di vedervi a San Siro».

L’iter della giornata ha visto Modric sottoporsi alle visite mediche alla clinica La Madonnina e ottenere l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano. Poi una tappa all’hotel Melia, infine l’arrivo a Casa Milan per firmare il contratto, dopo aver visitato il museo rossonero. La sala trofei, d’altronde, sembrava quasi una metafora vivente del legame tra il croato e il club: una carriera fatta di successi, ora condivisa. Il suo ingaggio sarà di circa 3,5 milioni di euro.

Niente Milanello per ora: l’incontro con Allegri e i nuovi compagni è rimandato al 4 o 5 agosto, quando Modric rientrerà dalle vacanze post-Mondiale per club con il Real Madrid. A quel punto raggiungerà il gruppo già tornato dalla tournée estiva. In rossonero indosserà la maglia numero 14, lasciata libera da Reijnders: un altro segno di continuità tecnica all’insegna della classe.

Con il suo arrivo, Modric non rappresenta solo un’aggiunta tecnica di prim’ordine: per i tifosi del Milan è un’iniezione di entusiasmo, un leader silenzioso che porta esperienza e carisma in un progetto ambizioso.