Moise Kean spaventa la fiorentina: dal primo luglio si attiva la clausola rescissoria

Dal primo luglio si attiva la clausola rescissoria di Moise Kean: 52 per strapparlo alla Fiorentina, che però vuole blindarlo

Dal 1 luglio si aprirà ufficialmente la finestra di validità della clausola rescissoria di Moise Kean, fissata a 52 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport, spiegando che qualsiasi club, italiano o straniero, potrà acquistare l’attaccante della Fiorentina versando l’intera cifra, a patto che anche il giocatore accetti la destinazione. Kean si trova bene a Firenze e non ha ancora preso una posizione ufficiale, ma valuterà le proposte che arriveranno durante le due settimane di apertura della clausola, fino al 15 luglio.

La minaccia più concreta arriva dall’Arabia Saudita, in particolare dall’Al-Qadsiah, club disposto a pagare la clausola per intero e a offrire a Kean un ingaggio da 15 milioni di euro annui, cifra che il suo entourage vorrebbe addirittura alzare a 20 milioni. In corsa c’è anche il Manchester United, pronto a coprire i 52 milioni, ma con una proposta economica meno allettante rispetto ai sauditi. I Red Devils però possono contare sul fascino della Premier League e sull’appeal in ottica Nazionale: Kean sogna infatti la convocazione per il prossimo Mondiale sotto la guida di Gattuso.

Più defilate le piste che portano ad Arsenal e Fenerbahce, entrambe interessate ma non ancora pronte a muoversi in maniera decisa. Intanto, la Fiorentina spera ancora di trattenere il suo bomber. Dopo averlo acquistato dalla Juventus un anno fa per 13 milioni più 5 di bonus, il club viola ha costruito intorno a lui un progetto tecnico, contribuendo al suo rilancio con 25 gol nell’ultima stagione. La clausola, voluta dai procuratori e accettata dalla società, ora rappresenta una minaccia ma anche la dimostrazione della fiducia che la Fiorentina ha sempre riposto in lui. Entro metà luglio, il destino di Kean sarà definito.