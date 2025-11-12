Moldavia-Italia: come vederla in streaming dall’estero

Ci siamo, è tutto pronto per le sfide a Moldavia e Norvegia: l’Italia si prepara al’ultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La prima delle due sfide sarà Moldavia-Italia, in trasferta a Chisinau, ed è obbligatorio vincere per sperare nella seppur remota possibilità di arrivare primi nel girone I.

Si giocherà giovedì 13 novembre alle ore 20:45 presso lo stadio Zimbru. Chi è in Italia può tranquillamente guardare la partita su Rai 1 oppure in streaming su RaiPlay, ma per chi è all’estero? Fuori dai confini nazionali, RaiPlay è bloccata. L’unico modo per risolvere questo problema è avere una VPN.

Tra i servizi migliori e più convenienti spicca NordVPN, che in questo momento è in promozione grazie al Black Friday: il piano biennale costa solo 2,99€ al mese grazie allo sconto del 74%. In alternativa, c’è il piano mensile secco al prezzo di 12,99€. In entrambi i casi, c’è una garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto, che permette di testare il servizio. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Come vedere Moldavia-Italia dall’estero: è semplicissimo

La procedura è davvero facile. Ecco passo per passo quello che devi fare:

Attiva NordVPN sul sito ufficiale;

Connettiti a un server VPN posizionato in Italia ;

; Attendi che la connessione VPN sia attiva;

Collegati alla piattaforma streaming RaiPlay;

Clicca sul riquadro della diretta di Rai 1.

In questo modo, ovunque ti trovi, potrai vedere Moldavia-Italia in streaming. Tra l’altro attivando NordVPN hai molti altri vantaggi. Oltre a mascherare il tuo indirizzo IP e navigare veramente in anonimo, potrai ad esempio sbloccare i contenuti streaming di altri Paesi, altrimenti bloccati.

Quindi, se ad esempio sei in Italia e vuoi guardare un contenuto VPN di Netflix USA, puoi farlo! A patto che tu abbiamo già un abbonamento alla piattaforma attivo. E questo vale per tutti i principali servizi di intrattenimento.

Optando per l’abbonamento mensile potrai sfruttarlo in ogni caso anche per vedere Italia-Norvegia, se il tuo soggiorno all’estero si prolungherà. Stesso discorso per il piano biennale, che avrai la possibilità di utilizzare per 27 mesi! (tre mesi sono extra gratuiti).

Ma la cosa straordinaria di NordVPN è che con un singolo account puoi usarla su dieci dispositivi. In pratica, puoi dividere l’abbonamento con molte altre persone: così i costi si riducono notevolmente. Più amici siete a vedere la partita e meno il prezzo sarà alto.

Le ultime dalla Nazionale: stop Cambiaghi

Brutte notizie per l’Italia e per il Bologna: Niccolò Cambiaghi ha dovuto abbandonare il raduno di Coverciano a causa di un fastidio al polpaccio destro, come riportato da Sky Sport.

L’attaccante rossoblù, convocato dal commissario tecnico Gennaro Gattuso per rimpiazzare l’infortunato Moise Kean e dare nuove soluzioni all’attacco azzurro nelle gare contro Moldavia e Norvegia, farà ora ritorno nel capoluogo emiliano per essere sottoposto ad accertamenti specifici dallo staff medico guidato da Vincenzo Italiano.

L’infortunio di Cambiaghi desta preoccupazione sia in Federazione sia nel club emiliano, che attende di conoscere l’esito degli esami strumentali previsti nelle prossime ore per capire l’entità del problema e i tempi di recupero. Il Bologna, in particolare, osserva la situazione con attenzione: il classe 2001 stava attraversando uno dei momenti più brillanti della sua stagione, come dimostrato dalla recente prestazione contro il Napoli, dove si era distinto per intensità, tecnica e personalità.

La parola d’ordine resta prudenza, soprattutto in una fase della stagione in cui i carichi di lavoro sono elevati e un rientro affrettato potrebbe aggravare la situazione. Per la Nazionale, l’uscita di scena di Cambiaghi rappresenta un imprevisto non da poco. Gattuso perde un giocatore duttile e dinamico, capace di dare profondità e imprevedibilità al reparto offensivo.

Nonostante lo stop, l’attaccante spera in un recupero rapido per tornare a disposizione nelle prossime convocazioni, deciso a confermare le buone sensazioni lasciate nelle sue ultime apparizioni con il Bologna e nei minuti giocati in azzurro.