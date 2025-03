Moldavia-Norvegia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadionul Zimbru andrà in scena la sfida tra Moldavia-Norvegia: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadionul Zimbru di Chisinau si giocherà la sfida di qualificazione ai Mondiali tra Moldavia-Norvegia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Moldavia (5-4-1): Celeadnic; Platica, Craciun, Mudrac, Baboglo, Reabciuk; Caimacov, Motpan, Rata, Postolachi; Nicolaescu. Ct: Clescenco.

Norvegia (4-4-2): Selvik; Pedersen, Gregersen, Ostigard, Ryerson; Berg, Odegaard, Berge, Myhre; Haaland, Sorloth. Ct: Solbakken.

Orario e dove vederla in tv

Moldavia-Norvegia si gioca alle ore 18:00 di sabato 22 marzo per il girone di qualificazione ai Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.