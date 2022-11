Momo Kudus, l’astro nascente del Ghana – Eredivisie ai mondiali

Mohammed Kudus, stellina dell’Ajax, è il trascinatore del Ghana ai mondiali. Con la doppietta alla Corea, è diventato l’uomo del momento

Quello di Mohammed Kudus è uno dei nomi che stanno circolando di più sulle pagine dei giornali di tutto il mondo. Perché il talentino classe 2000 del Ghana sta mettendo in campo tutto il suo potenziale alla prima occasione della sua carriera di dimostrare il suo talento in un palcoscenico importante. Con l’Ajax ha giocato la Champions League – 4 gol e 2 assist nel girone – e ai mondiali in Qatar si sta confermando su livelli stellari. Le sue prodezze, come quelle di Gakpo, autentica rivelazione del mondiale, sono visibili su Mola, piattaforma che trasmette gratuitamente l’Eredivisie ogni weekend. QUI gli highlights gratuiti su Mola di Ajax 5-0 Heerenveen, partita in cui Kudus ha messo a segno una doppietta.

Se un club come l’Ajax spende 9 milioni per strapparlo al Nordsjaelland, allora è perché in Momo c’è davvero tanto talento. Da settembre 2020 a giugno 2022, nelle sue prime due stagioni all’Ajax, il ghanese segna 5 gol e serve 4 assist. Un bottino modesto considerando il suo rendimento nella stagione attuale, in cui Kudus ha già realizzato 12 gol. E non siamo nemmeno a metà anno calcistico. Il numero 20 dell’Ajax è in rampa di lancio, e se è arrivato ad essere così incisivo, gran parte del merito va data alla sua capacità di adattamento.

Con Ten Hag, Kudus era visto come mezz’ala di inserimento, ma con l’arrivo di Schreuder si sposta più vicino alla porta avversaria. Da qui, l’impennata delle sue cifre realizzative. Momo interpreta al meglio ogni ruolo dal centrocampo in su, tant’è che Schreuder lo preferisce a Brobbey (che probabilmente ha perso la chiamata in nazionale per via dello scarso minutaggio raccolto quest’anno) e a Lorenzo Lucca, che ha avuto pochissimo spazio dal suo arrivo in Olanda.

Nel Ghana, il classe 2000 si piazza sulla linea dei centrocampisti, ma con la licenza di svariare su quasi il fronte offensivo. Forse, è proprio questa la funzione che esalta al massimo la sua migliore qualità: la fantasia. Perché Mohammed Kudus è, ovviamente, rapidità e sensibilità tecnica, ma soprattutto è fantasia. Con la doppietta realizzata contro la Corea del Sud, ha gridando al mondo ancora una voltadi meritare il salto nel calcio di vertice massimo.