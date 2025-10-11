Monaco, ufficiale il cambio in panchina: Pocognoli è il nuovo allenatore, il comunicato

Monaco, ufficiale il nuovo corso: Sébastien Pocognoli nominato allenatore, diffuso il comunicato del club

L’AS Monaco ha ufficializzato l’arrivo di Sébastien Pocognoli come nuovo tecnico della prima squadra. Il 38enne allenatore belga ha sottoscritto un contratto con i Rouge & Blanc valido fino a giugno 2027, aprendo così un nuovo capitolo per il club del Principato.

COMUNICATO – “Sébastien Pocognoli arriva a Monaco dopo un’esperienza di grande successo nella Pro League belga con la Royale Union Saint-Gilloise, dove si è distinto per i risultati sportivi ottenuti grazie ad uno stile di gioco gioco ambizioso e divertente.

Alla sua prima stagione con la RUSG, l’allenatore vallone ha infatti conquistato la vittoria del campionato nazionale e della Supercoppa belga. Pocognoli ha condotto l’Union al suo primo titolo dopo 90 anni, al termine di una campagna storica nei Champions’ Play-offs (dove ha conquistato 28 punti su 30), che ha permesso al club di avere la meglio sui rivali del Club Brugge.

Al termine della stagione 2024-2025, segnata anche da una partecipazione agli spareggi di Europa League (terminata con una sconfitta contro l’Ajax), il tecnico di Seraing è stato eletto Allenatore dell’anno in Pro League. Sébastien Pocognoli e la sua Union, attuale leader della Prima Divisione belga dopo 10 giornate, hanno conquistato 3 punti in Champions League quest’anno grazie a una prestigiosa vittoria sul campo del PSV Eindhoven per 3-1. Ex terzino sinistro con oltre 360 partite da professionista disputate nei principali campionati europei (Belgio, Inghilterra, Paesi Bassi e Germania), l’ex nazionale belga (13 presenze con i Red Devils) ha intrapreso la carriera da allenatore dopo il ritiro nell’estate del 2021. “Poco” ha iniziato con la squadra U21 dell’Union Saint-Gilloise, per poi proseguire con l’U18 del KRC Genk e infine con l’U18 della nazionale belga.

D’ora in poi sulla panchina dell’AS Monaco, Sébastien Pocognoli ritroverà i Rouge & Blanc martedì al Centre de Performance”.