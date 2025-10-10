Pogba, che calvario: il ritorno in campo col Monaco slitta ancora. L’ex Juventus ha riportato una lieve lesione alla coscia destra

Il ritorno in campo dovrà attendere ancora. La lunga e paziente attesa per rivedere Paul Pogba su un terreno di gioco si allunga: il centrocampista francese ha accusato un nuovo problema muscolare che lo costringerà a saltare il suo potenziale esordio con il Monaco, previsto per il 18 ottobre contro l’Angers.

Dopo oltre due anni di assenza dai campi ufficiali, il rientro del “Polpo” sembrava finalmente vicino. Invece, come riportato dal quotidiano Nice-Matin, durante una delle ultime sessioni di allenamento, il giocatore ha avvertito un fastidio alla coscia destra. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno purtroppo evidenziato una lieve lesione, un intoppo che, sebbene di modesta entità, impone un nuovo stop.

Un colpo durissimo per il morale del giocatore, che sperava di poter finalmente mettersi alle spalle il lungo calvario e iniziare la sua nuova avventura nel Principato subito dopo la sosta per le nazionali. La prudenza, però, in casa Monaco è massima. Dopo un periodo di inattività così prolungato, lo staff medico non ha alcuna intenzione di correre rischi, anche a costo di posticipare ulteriormente un debutto atteso da tutti.

L’unica, piccola nota positiva in un quadro di delusione è che il problema non riguarda le ginocchia, l’articolazione che in passato lo aveva tormentato. Si tratta di un infortunio muscolare, un contrattempo considerato quasi fisiologico per un atleta che sta riprendendo i ritmi agonistici. Il ritorno è solo rimandato, ma questo nuovo stop è un chiaro promemoria di quanto sia delicato e complesso il percorso per recuperare un campione fermo da così tanto tempo.