Roma-Liverpool, Monchi fiducioso: «Sogno la finale di Kiev»

Le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma, Monchi, a pochi minuti dalla sfida contro il Liverpool, ritorno della semifinale di Champions League

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport nel pre-partita della sfida contro il Liverpool. Queste le parole del ds giallorosso poco prima del ritorno della semifinale di Champions League: «Noi dobbiamo crederci, sarà una partita difficile, ma abbiamo le carte per potercela giocare fino alla fine. Quello che ha fatto la società della Roma merita un applauso. Sono orgoglioso di lavorare per la Roma e questo è un premio per il lavoro svolto. Andare a Kiev sarebbe un sogno».

Prosegue Monchi nelle dichiarazioni pre-partita: «Ci credo, so che non sarà facile e vedremo poi il risultato finale, ma tutti sappiamo di potercela fare. C’era meno fiducia quella sera contro il Barcellona, adesso dopo averlo fatto sembra più facile rimontare di nuovo ma non è cosi, tuttavia dobbiamo provarci. Messaggio per il tifoso del Liverpool Sean Cox? Siamo persone ed esseri umani, dobbiamo stargli vicino, al di là della rivalità. Sensazioni tra Roma e Siviglia? Qui la vivo più da professionista, mentre lì era una cosa più personale. E’ un orgoglio essere qui e speriamo di arrivare a Kiev, sarà difficile raccontarlo in futuro. Formazione? Di Francesco ha voluto più fisicità stasera mettendo Schick, mentre Under avrà il suo momento durante il match».