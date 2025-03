Mondiale per Club, la Fifa annuncia: «Il prodotto sarà innovativo. Per la finale le aspettative sono alte»

Mondiale per Club, la Fifa racconta il nuovo progetto: «Il prodotto sarà innovativo. Finale? Le aspettative sono alte». Le dichiarazioni di Romy Gai

Il Chief Business Officer FIFA, Romy Gai, è stato intervistato nel corso dell’evento “Un fenomeno Mondiale, Fifa Club World Cup 2025” organizzato da Luiss e Tuttosport per presentare il Mondiale per Club della prossima estate, al quale dall’Italia parteciperanno Inter e Juventus. Ecco le sue dichiarazioni riportate dall’Ansa:

ASPETTATIVE ECONOMICHE – «Abbiamo lavorato molto per supportare i nostri partner, nel fargli comprendere il potenziale di questo torneo, la total audience l’abbiamo simulata e i numeri ci dicono che dovremmo stare intorno ai 3,2 miliardi. Per la finale le aspettative sono alte, da potenziali 2 miliardi».

LA CRITICA PER LE TROPPE PARTITE? – «Come Fifa siamo responsabili dell’1% delle partite che si giocano nel mondo. Sul fatto che si gioca troppo dico che si gioca in modo diverso. Se guardiamo i minuti giocati dai calciatori, erano più negli anni ’70 che oggi e questo è figlio anche delle rose ristrette dell’epoca. La verità è un’altra poi se parliamo di mondiale per club, se non ci fosse, nello stesso periodo, gli stessi club andrebbero in America a giocare gare amichevoli per la crescita di brand e ricavi. Quindi non è che senza il mondiale i giocatori sarebbero andati al mare…».

LE INNOVAZIONI INTRODOTTE – «Il prodotto sarà innovativo, con i club stiamo cercando di essere più invasivi di una partita di calcio classica, cercando di proporre dei punti di vista nuovi, uno già confermato nell’ultima riunione IFAB che ha autorizzato il test per utilizzare le body cam sugli arbitri. Per la prima volta vedremo con gli occhi degli arbitri cosa succede in determinati momenti».