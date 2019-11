Mondiale Under 17, il Brasile trionfa in finale sul Messico

Mondiale Under 17, Brasile in trionfo: la selezione verdeoro la spunta in finale sul Messico con un gol in pieno recupero

Il Brasile ha messo in bacheca il Mondiale Under 17. Con un’altra rimonta dopo quella imposta in semifinale alla Francia, infatti, la selezione verdeoro in finale l’ha spuntata sul Messico col punteggio di 2-1.

Al vantaggio messivano con Bryan Gonzalez, dunque, i padroni di casa – che avevano eliminato l’Italia ai quarti – hanno risposto nel finale con Kaio Jorge su rigore e, in pieno recupero, con la rete del successo di Lazaro.