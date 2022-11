Mondiali Qatar 2022, Van Gaal sta con i tifosi che vogliono boicottare

Il ct dell’olanda Van Gaal sostiene la decisione di quei tifosi che hanno deciso di boicottare i mondiali in Qatar

La questione di boicottare i mondiali di Qatar 2022 ha tenuto molto spesso banco tra gli appassionati nei mesi di avvicinamento all’inizio della competizione. Su questo tema si è espresso in conferenza stampa anche Luis Van Gaal, ct dell’Olanda, che già si era espresso negativamente sulla decisione di assegnare la Coppa del Mondo al Qatar. Di seguito le sue parole.

«Penso che abbiano ragione a farlo perché hanno le loro convinzioni e se le metteranno in atto non sarà un problema. Speriamo però di giocare in modo così meraviglioso fino alla fine che quando giocheremo in finale, loro saranno presenti per vedere quanto siamo bravi».