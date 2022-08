Mondiali, Lahm: «In Qatar non si rispettano i diritti umani»

Le parole dell’ex capitano della Germania Philipp Lahm sui mondiali in Qatar: «Li seguirò a casa, non sono entusiasta da tifoso di volare lì»

Intervistato da Kicker, l’ex capitano della Germania campione del mondo, Philipp Lahm, ha commentato la decisione di assegnare i mondiali al Qatar. Di seguito le sue parole.

«Non faccio parte della delegazione e non sono entusiasta di volare lì come tifoso, seguirò il torneo da casa. I diritti umani dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’assegnazione dei tornei. Se un paese, che va male in questo settore, ottiene l’assegnazione allora capisci su quali criteri si basava la decisione».