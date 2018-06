Ieri mattina l’account Twitter @BantsFootballFC ha condiviso la foto dell’esultanza di Cristiano Ronaldo dopo la punizione che ha permesso al Portogallo di pareggiare con la Spagna per 3-3. Nello scatto si vedono tutti i giocatori lusitani correre incontro al proprio capitano tranne uno, si tratta di José Fonte. ll difensore del Dalian Yifang è rimasto all’interno del campo, appena prima della linea del fallo laterale, nonostante la gioia per il gol e l’entusiasmo dei compagni di squadra. Secondo @BantsFootballFC il comportamento del Nazionale portoghese, pare su suggerimento di Bernando Silva, è giustificato da una regola FIFA che impedisce a tutti i giocatori di movimento di non lasciare il campo da gioco contemporaneamente. Altrimenti, gli avversari hanno la possibilità di battere immediatamente il calcio d’inizio.

L’account Twitter ha poi confermato la sua tesi pubblicando una foto di Trippier che evita di uscire dal campo sul secondo gol di Kane nella sfida con la Tunisia. In realtà si è scoperto che il regolamento dell’IFAB, l’organo che decide sulle regole del calcio, non prevede tale sanzione anche se si specifica che se un giocatore rimane all’interno della metà campo avversaria la squadra che ha subito gol non può battere il calcio d’inizio. Fonte sembra quindi aver interpretato il regolamento fin troppo alla lettera e si vocifera che la regola in questione sia semplicemente “un’indicazione di massima” della FIFA.

During Cristiano’s hat-trick celebration, all Portuguese players were celebrating with him except one who had to stay inside the pitch as FIFA states if all 'outfield players' are off the pitch during celebrations, opposing team can kickoff the game. 🇵🇹 pic.twitter.com/u8ewWV3Zz6

— The Football Arena (@BantsFootballFC) June 18, 2018