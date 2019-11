Montella: «Cessione Cholito? Nessun rimorso» – VIDEO

Montella, il tecnico della Fiorentina ha parlato anche del Cholito Simeone al termine della gara contro il Cagliari

Sconfitta netta per la Fiorentina di Montella. La viola ha subito cinque reti dal Cagliari, una delle quali segnata dall’ex Simeone. Il pensiero del tecnico in conferenza stampa.

«Non ho nessun rimorso. Il ragazzo non era più sereno a Firenze e quindi era giusto che andasse a giocare. Tutti gli abbiamo consigliato di andare al Cagliari perché è una grande squadra. Non c’erano più le condizioni per lui di continuare a Firenze in quella situazione».