Montella verso l’esonero al Siviglia. Dalla Spagna il quotidiano Marca rilancia la decisione imminente del club andaluso: l’Aeroplanino pronto a fare le valigie

Vincenzo Montella è sempre più a rischio esonero dal Siviglia. L’allenatore italiano potrebbe pagare con il licenziamento l’ennesimo ko della sua guida tecnica. Il 2-1 maturato dal Siviglia contro il Levante rischia di far scivolare fuori dalle coppe europee la squadra andalusa, adesso tallonata dal Getafe a pari punti al settimo posto in classifica. Si tratta della quattordicesima sconfitta nel campionato di Liga per il Siviglia.

48 i punti conquistati in questa stagione dalla formazione andalusa, entrata in una spirale negativa con due sole vittorie negli ultimi dieci turni di campionato. Numeri che non convincono la dirigenza del club iberico, che adesso pensa anche alla sostituzione di Vincenzo Montella. L’ex allenatore di Roma, Catania e Milan, secondo quanto riportato dal quotidiano Marca nella propria edizione web, verrà esonerato a breve. Già in giornata potrebbe arrivare il comunicato ufficiale, anche se nella serata di ieri il presidente José Castro non ha né confermato né smentito l’orientamento della società di cambiare allenatore, lasciando intendere che solamente nella giornata odierna verrà fatta una valutazione in tal senso da parte dei dirigenti del club.