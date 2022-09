Montolivo: «L’Inter è la più forte, ma non ha un Leao. Sarà un problema»

L’ex centrocampista del Milan Riccardo Montolivo ha commentato la lotta per lo scudetto: il suo pensiero a DAZN sulle pretendenti in Serie A

Le parole di Riccardo Montolivo ai microfoni di DAZN:

SCUDETTO – «L’Inter ha la rosa più forte della Serie A, ma gli manca una cosa: il giocatore che crea la superiorità numerica. Non ha il Leao di turno per capirci, quello che salta l’uomo. Era Perisic, ma non c’è più. Questo problema l’Inter se lo porterà dietro anche quando tornerà Lukaku con i suoi strappi