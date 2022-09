Monza, Stroppa: «Dobbiamo continuare a lavorare. Futuro? Sono allenato per queste voci»

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro l’Atalanta

«Nel primo tempo abbiamo alzato i ritmi e creato tanto ma senza concretizzare. Nella ripresa siamo stati meno brillanti e contro una squadra così forte diventa ancora più difficile.

LECCE – «Passo importante perché visto il calendario di queste prime cinque partite e con i giocatori non in condizione è stato difficile. Dobbiamo continuare a lavorare».

MOTA – «Ho scelto lui rispetto a Petagna perché poteva darmi più velocità in avanti».

FUTURO – «Sono allenato per queste voci. Non parlo di serenità, ma credo sia fondamentale credere in quello che si fa. Dobbiamo continuare a lavorare. Sento la fiducia della società».