Monza Atalanta, grande invasione da parte del popolo nerazzurro sugli spalti dell'Up Power Stadium - Calcio News 24

Monza Atalanta, settore ospiti completamente esaurito domani pomeriggio. Una vera e propria invasione orobica

La posta in palio per Monza Atalanta è molto alta per i nerazzurri che si giocano subito la Champions League (considerando anche quella che sarà Bologna Juve). Grandi partite, grandi invasioni (di conseguenza) sugli spalti.

Infatti risulta ufficialmente esaurito il settore ospiti dell’Up Power stadium: 2587 tifosi nerazzurri presenti per Monza Atalanta. Si prospetta sicuramente una grande invasione e atmosfera sugli spalti da far venire i brividi.