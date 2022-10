Conferenza stampa Palladino: «Passata una settimana dura sotto il profilo psicologico. Vincere per Pablo Marì»

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Bologna

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Bologna. Le sue dichiarazioni:

RINVIO – «La settimana è stata particolare, brutta ma anche bella allo stesso momento. Subito abbiamo accusato la notizia di Pablo, poi una volta saputo che era fuori pericolo ci siamo compattati e ora vogliamo giocare e vincere anche per lui. Dobbiamo avere una reazione importante contro il Bologna».

ARNAUTOVIC – «C’è o non c’è a noi non cambia nulla nel modo di giocare e stiamo preparando al meglio questa partita».

MODULO – «Potrebbe essere una soluzione giocare a quattro domani. La squadra sta rispondendo bene anche a questi cambi ma non importano i numeri ma l’intelligenza dei calciatori».

MERCATO – «Al momento non ci sto pensando. Sto guardando al Bologna poi chiaro che per Pablo non ci voleva e dietro siamo corti, ma mancherà per il gruppo al di là del discorso tecnico».