Monza, colpo in attacco: in arrivo Gytkjaer

Il Monza starebbe per mettere a segno un colpo in attacco: ai tratta del danese Christian Gytkjaer

Il Monza, neo promosso in Serie B, sta per mettere a segno un colpo per migliorare l’attacco. Si tratta di Christian Gytkjaer, attaccante danese classe 1990.

Il centravanti si è svincolato dal Lech Poznan e dovrebbe essere in Italia già nella serata di oggi per incontrare Adriano Galliani. La trattativa, portata avanti da Alessandro Luci di Football Factory, potrebbe avere la sua fumata bianca già domattina.