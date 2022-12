Monza, Galliani: «Juventus? A me non piace commentare fatti che non conosco»

Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha parlato al termine dell’assemblea della Lega di Serie A circa la situazione della Juve

PAROLE – «Assemblea particolare? Le assemblee sono sempre particolari. Tensione per quanto accaduto alla Juventus? A me non piace commentare fatti che non conosco, se non leggendoli sui giornali. Comunque non va bene questa tendenza a demonizzare. Calma, aspettiamo».