Monza, Galliani: «Sì, credo ancora in Balotelli. Ecco come mi ha convinto»

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato dell’arrivo di Mario Balotelli al club brianzolo. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

FIDUCIA – «Il talento di Mario non lo scopro certo io. Ha sempre avuto tutto per puntare al meglio. Ma una volta per un verso, una volta per un altro, non è mai riuscito a realizzarsi appieno. Se ci credo ancora? Certo. Mario è un bravo ragazzo e anche oggi (ieri ndr) nel nostro colloquio ne ho avuto la conferma. In che modo? Ho notato tutta la sua disponibilità. Del resto gliel’ho ripetuto: “Non fidarti degli adulatori. Se sarà necessario sentirai i miei rimproveri. Ma saranno per il tuo bene”. E nei suoi occhi ho letto l’intesa, quella che cercavo».

BERLUSCONI – «Se era d’accordo? Ovviamente. Gli avevo accennato la mia idea già martedì, quando ero andato a trovarlo, e avevo avuto ampio mandato. Così, a fine incontro, ha voluto parlargli, per dargli il benvenuto e un in bocca al lupo».

SVOLTA DELLA TRATTATIVA – «La disponibilità di Mario, ma anche quella di Mino Raiola che ha rinunciato a qualsiasi commissione. Con questi presupposti ci siamo messi a trattare sapendo già che saremmo arrivati all’accordo. Tant’è vero che entrambi hanno accettato che fossi io a fare le cifre».

STAR IN SQUADRA – «L’infortunio di Finotto ci ha privato di un attaccante centra- le per l’intera stagione. Quindi eravamo a caccia di un rinforzo per il reparto offensivo. Sia Brocchi che il d.s. Antonelli hanno condiviso questa scelta. Ma ora non mettiamo pressione a Balotelli. In che senso? L’esperienza, dopo 43 anni di mercato, mi insegna la massima cautela. Quante volte pensavo di aver fatto un colpo e poi rimanevo deluso. Oppure acca- deva il contrario. Quindi piano con i proclami».

IN FORMA – «Mi ha detto che si è allenato in queste settimane e, in effetti, mi è parso in buone condizioni. Gli ho detto: “Hai 2-3 chili in più…”. Ha annuito. Non credo ci metta molto ad entrare in forma».

OBIETTIVO – «Il progetto è quello di portare il Monza in Serie A, stiamo lavorando per questo e c’è tutto il tempo per arrivare con calma all’obiettivo».

INIZIO DI STAGIONE – «Vedo tanto equilibrio e la Serie B è lunghissima, occorre pazienza. Un anno fa, di questi tempi, lo Spezia era in fondo alla classifica e il Perugia lottava per la promozione. Poi, sappiamo com’è andata a finire».