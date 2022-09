Juve, Vlahovic sotto tiro: servono i gol per ripartire

Tornare a vincere e ritrovare Vlahovic, questi gli obiettivi della Juventus e di Allegri che a Monza deve affidarsi al serbo

Tornare a vincere e ritrovare Vlahovic, questi gli obiettivi della Juventus e di Allegri che a Monza deve affidarsi al serbo.

Tre partite a secco in Serie A per l’attaccante classe 2000 fanno notizia. Non è da lui, anche se non è aiutato nel modo di attaccare dei bianconeri. Meno tiri verso la porta e meno palloni toccati, anche per questo Dusan fatica a essere incisivo. La Juventus deve ritrovare la sua vena realizzativa per riprendere a vincere e contro il Monza può essere il primo passo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.