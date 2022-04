Monza, la società paga la trasferta ai tifosi in pullman

Una bella iniziativa del Monza, che in vista della prossima trasferta ha deciso di pagare il viaggio ai tifosi per seguire la squadra

In vista della prossima trasferta col Frosinone, il Monza ha deciso di pagare il viaggio in pullman ai tifosi che compreranno un biglietto per la partita.

Vista l’importanza della gara, con cui i lombardi si giocano la promozione diretta dopo aver raggiunto matematicamente i play off, ha deciso quindi di ricorrere all’aiuto dei tifosi.