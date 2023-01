Monza, Palladino ritrova Rovella e Sensi per la Juve

Palladino ritrova Rovella e Sensi: i due centrocampisti del Monza sono pienamente recuperati ed entrambi saranno disponibili per la Juve

Il Monza è al lavoro per la sfida di domenica contro la Juve e per Palladino le buone notizie arrivano dall’infermeria, che comincia a svuotarsi.

Come riportato da Tuttosport, Rovella e Sensi sono pienamente recuperati e disponibili per la partita contro la Juve. Anche Donati è rientrato in gruppo e solo Ranocchia continua a lavorare a parte.