Monza, Pessina: «Ritrovo una società con grandi ambizioni»

Le parole di Pessina sul ritorno al Monza: «Ritorno a casa da tutti i punti di vista. Ora è tutto più moderno, da Serie A e forse più»

Intervistato da Sky Sport, Matteo Pessina ha parlato del suo ritorno al Monza. Di seguito le sue parole

RITORNO – «Ritorno a casa da tutti i punti di vista. Ora è tutto più moderno, da Serie A e forse più. Non potrei esser più felice di esser tornato qua dove tutto è iniziato. Quando sono andato via la società è fallita e pensavo che sarei ritornato qui a fine carriera, invece ora a 25 anni mi ritrovo a Monza con una società che ha grandi ambizioni. So che la società sta ancora lavorando sul mercato per darci una mano».

ATALANTA – «Se può fare lo stesso percorso dell’Atalanta? Il modello di ispirazione per tanti club è proprio l’Atalanta. Io ho vissuto in quell’ambiente per 5 anni ed è tutto molto ben organizzato: hanno i loro obiettivi e sono molto operativi, senza strafare».