Monza, Petagna e Cutrone di nuovo insieme dopo il Milan: i due bomber a caccia della promozione in Serie A

Monza, Petagna e Cutrone di nuovo fianco a fianco dopo l’era Milan: la coppia‑gol guida la corsa alla promozione in Serie A

La Gazzetta dello Sport dedica oggi un focus al Monza partendo da una considerazione: nelle relazioni degli scout di una decina di anni fa, la previsione era unanime e affascinante: “Possibili futuri centravanti della Nazionale”. Andrea Petagna e Patrick Cutrone segnavano a raffica e brillavano nelle giovanili del Milan, accendendo i sogni dei tifosi prima di prendere strade diverse. Oggi, da uomini maturi e papà, il destino ha deciso di riunirli nel mercato di gennaio. Non a San Siro, ma a Monza, in una piazza che fino a poco tempo fa era una vera e propria enclave rossonera. Il sogno Mondiale è sfumato, ma la missione odierna è altrettanto vitale: trascinare i brianzoli alla promozione in Serie A.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV



L’ALCHIMIA TATTICA: LA COPPIA PERFETTA

Le loro caratteristiche li rendono un tandem offensivo naturale. Cutrone ha bisogno di una spalla fisica solida su cui appoggiarsi, mentre a Petagna serve un partner rapido che gli corra accanto. Con un Dany Mota sorprendentemente sottotono in questa fase, l’evoluzione stagionale ha portato inevitabilmente a questo duo. Dalle prime prove generali a febbraio contro Südtirol e Carrarese, passando per la staffetta decisiva contro la Juve Stabia e i gol a Cesena, l’intesa è cresciuta a vista d’occhio.



LO SHOW DI LA SPEZIA E LE CERTEZZE DEL TECNICO

La consacrazione definitiva dell’intesa, nonostante un epilogo amaro, è arrivata nel disastroso sabato de La Spezia. Prima dell’espulsione di Carboni che ha propiziato la rimonta ligure (4-2), la coppia aveva dominato scambiandosi cortesie: assist di Cutrone per l’1-0 di Petagna, assist di Petagna per il 2-0 di Cutrone. Sintonia perfetta. Il crollo della squadra non ha scalfito le certezze del tecnico: supportati da Hernani, Caso, Ciurria e dagli esterni, toccherà a loro scardinare le difese avversarie.



IL CALENDARIO DI FUOCO E L’OMBRA DI SUPER PIPPO

Attualmente Petagna è a quota 6 reti, Cutrone a 3. Sabato, contro il Palermo, proveranno a respingere l’assalto di un maestro che studiavano da bambini ai tempi del Milan: Pippo Inzaghi. Sarà anche una sfida a distanza con il re dei bomber Joel Pohjanpalo. Subito dopo, superata la trasferta a Reggio Emilia, ci sarà un altro scontro diretto in casa contro la macchina da gol del Venezia dell’ex Giovanni Stroppa, con il Frosinone spettatore interessato. Il discorso promozione passa tutto da qui, e il Monza si affida ai suoi “gemelli”.