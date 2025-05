Monza, la retrocessione può arrivare domenica; si lavora già alla prossima stagione e al futuro dei brianzoli

Monza, la retrocessione aritmetica può arrivare questa domenica: la società lavora intanto al futuro; ecco la volontà di Fininvest

Il Monza è ormai a un passo dalla retrocessione in Serie B dopo tre stagioni in A: se il Lecce dovesse pareggiare con il Napoli, la matematica sancirebbe la fine. Un epilogo amaro ma prevedibile, al termine di una stagione disastrosa segnata da errori a catena, due tecnici cambiati senza esito, scelte di mercato sbagliate e un crollo totale di rendimento. La sfida contro l’Atalanta è ormai irrilevante.

L’unico vero nodo resta il futuro societario: come riportato da TMW, Fininvest ha espresso l’intenzione di cedere la maggioranza del club e non mancano gli interessati. Le prossime settimane saranno cruciali per eventuali trattative, anche per chiarire se Adriano Galliani rimarrà nell’organigramma del nuovo Monza, un passaggio tutt’altro che marginale.