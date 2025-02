Monza Torino, invasione granata in Brianza: ecco quanti tifosi ospiti saranno presenti, la novità sui biglietti 

Monza Torino, invasione di tifosi granata in Brianza per il match di Serie A, ecco il dato dal settore ospiti, il punto sui biglietti all’U-Power Stadium

Un’altra settimana sta per tramontare, va da sé che un altro weekend di Serie A è, contrariamente, in procinto di ‘vedere’ la luce. Nello sciangai di partite previste dalla prossima giornata del massimo campionato italiano, arrivato alla sua apparizione numero 27, ci sarà anche spazio per Monza Torino. Parliamo naturalmente della gara in programma domenica 2 marzo alle ore 12e30: sfida che vedrà i ragazzi allenati da Alessandro Nesta e quelli seguiti da Paolo Vanoli darsi battaglia sul manto erboso dell’U-Power Stadium.

Lo sanno bene Vanja Milinkovic-Savic e compagni, dallo scorso martedì al lavoro con costanza e dedizione tra le mura del Filadelfia proprio in previsione del ‘Gran Premio’ in terra brianzola. D’altronde, il monito di Vanoli nell’ultima conferenza stampa – quella ai margini del successo inanellato col Milan – è stato chiaro: «Per affrontare e preparare la partita non servivano motivazioni, ora voglio vederle con il Monza». Ha spiegato l’ex Venezia.

E ancora: «E lì che dobbiamo vedere il processo di crescita. Abbiamo fatto più punti rispetto alle dirette concorrenti dal cambio modulo, sapete cosa ci è successo in questo mesi. E ora aspettiamo una condizione migliore da parte dei nuovi». Insomma, un messaggio inconfutabilmente perentorio quello ‘spedito’ dal mister varesino. Una dichiarazione di guerra (calcisticamente parlando) che oltre a trovare i propri atleti come destinatari, deve aver fatto breccia anche nei cuori dei tifosi di fede granata.

A spiegarlo, il dato relativo ai biglietti venduti nel settore ospiti dell’ex Stadio Brianteo. Su 2.587 posti disponibili (17’000 quelli totali offerti dall’impianto), circa 2000 sono stati già acquistati dai supporters piemontesi per l’incontro di domenica. Un numero tutt’altro che esiguo, destinato inevitabilmente ad aumentare nelle prossime ore. Ennesima testimonianza del rapporto ri-consolidato tra squadra e tifoseria (vedi anche l’ultimo quasi sold out coi meneghini), nonché un potenziale fattore determinante – dal punto di vista emozionale – per il prossimo Monza Torino. Vanoli prende appunti e si prepra alla gara.

