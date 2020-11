Gol Morata: l’attaccante della Juventus cecchino anche in Nazionale nella sfida della sua Spagna contro la Germania – VIDEO

Stesso copione per Alvaro Morata anche in Nazionale. L’attaccante della Juventus, dopo aver trascinato i bianconeri in questa prima parte di stagione, ha messo a referto una rete anche con la sua Spagna in Nations League.

Al 17′ del match contro la Germania, Morata ha raccolto perfettamente il calcio d’angolo di Fabian Ruiz, incornando sotto la traversa.