Morata Barcellona, nuovo assalto in estate? I blaugrana ci pensano

Morata Barcellona, non è finita: Xavi prepara la prossima mossa per il centravanti della Juve, il cui futuro è in bilico

Il Barcellona non ha abbandonato l’idea di acquistare Alvaro Morata. Ne è sicuro El Chiringuito, che svela come in estate i blaugrana potrebbero tornare alla carica per lo spagnolo.

Dopo la trattativa sfumata a gennaio, il Barcellona potrebbe farsi di nuovo avanti per Morata, il cui futuro alla Juventus resta in bilico. La Vecchia Signora, infatti, non intende versare i 35 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid pattuiti per il riscatto.