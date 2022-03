Morata: «Juve, ora mi sento importante. Scudetto? Pensiamo alla Champions». Le parole dell’attaccante della Juventus

Intervistato da Dazn, Morata ha parlato dopo Sampdoria Juve.

DOPPIETTA – «Bisogna lavorare di squadra e non guardarsi il proprio ombelico. Abbiamo ritrovato compattezza, spirito e voglia di lottare. Abbiamo tanta gente ancora fuori, li aspettiamo con ansia. Bisogna essere propositivi: si respira un’altra aria tra di noi».

BALLETTO – «L’ho fatto per quello, non è tanto nella personalità però mi è venuta voglia di farlo. Cuadrado mi chiede di ballare nello spogliatoio ma non l’ho mai fatto davanti a lui»

ALLEGRI – «Da quando abbiamo riiniziato la stagione ho parlato con lui. Forse prima di quella conversazione non mi sentivo così importante come adesso. È importante perché tutti noi vogliamo sentire parole di stima. Resto alla Juve? Non lo so, non dipende da me. La voglia di Juve non è mai andata via. Io sono il primo che se non sarò qua l’anno prossimo sarò il primo tifoso. Non dipende da me, penso solo a lavorare e cercare di vincere i campionati».

CONTINUA A LEGGERE QUI