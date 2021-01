Morata: «Inter Juventus partita speciale, non vedo l’ora di giocare»

Alvaro Morata ha parlato in vista del Derby d’Italia tra Juventus e Inter

Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del big match di San Siro contro l’Inter in programma domenica sera.

ESULTANZA CON OCCHIALI – «Mi ricordo bene. È stato un anno bellissimo e non so perché stavamo esultando e qualcuno ha lanciato gli occhiali. Fernando Llorente me li ha dati, li ho messi. Purtroppo senza tifosi non ci saranno. Speriamo cambi la situazione, queste partite sono da giocare con i tifosi, anche fuori casa. Non vedo l’ora di riaverli allo stadio, mi manca tanto ma sarà comunque una partita speciale, che senti di più delle altre. Siamo due delle migliori squadre in Italia e non vediamo l’ora».

CRESCITA – «Sono cambiate tante cose nella mia carriera che fanno maturare, crescere e vedere il calcio in un altro modo. Sono più completo, uno deve adattarsi alle difficoltà. Le cose buone servono per essere più completo. Ora sono un padre, molto più maturo».