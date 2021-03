Morata: «In campo con determinazione, crediamo nello scudetto»

Alvaro Morata ha parlato a un’ora da Juve Benevento, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. Le sue parole

Ai microfoni di Juventus TV, Alvaro Morata ha parlato in vista della gara col Benevento. Le sue parole ad un’ora dal match.

«La partita di oggi è importante quanto tutte le nostre partite da qui alla fine. Dobbiamo scendere in campo con la voglia di vincere e con la determinazione di una squadra che crede nel titolo e nei suoi obiettivi».

L’attaccante spagnolo ha parlato anche a Sky Sport. Le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – «Noi ci crediamo sempre. Dobbiamo provarci. Come ha detto il mister, dobbiamo vincerle tutte perché i punti sono importanti. Oggi giochiamo in casa, i tre punti devono essere per forza nostri».

MAGLIE CONTRO IL RAZZISMO – «E’ un peccato vedere questi episodi, bisogna capire che siamo tutti uguali, serve rispetto. E’ un bel gesto quello fatto con le maglietta, la campagna della Serie A anche. Ci vuole rispetto per tutti».