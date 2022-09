Morata Juve, il ritorno era possibile: perchè è saltato. Retroscena

Morata Juve, tutti i motivi del mancato ritorno dello spagnolo in bianconero: i retroscena sul mercato

Alvaro Morata era la prima scelta della Juventus per completare l’attacco bianconero. Gianluca Di Marzio ha rivelato i retroscena del mancato ritorno dello spagnolo.

IL RETROSCENA – «Prima ancora dell’arrivo di Milik e dell’idea Depay, prima ancora della suggestione Zaniolo e di qualsiasi altro attaccante valutato dal club bianconero, per rinforzare il reparto offensivo il primo nome in cima alla lista dei desideri della Juventus e di Max Allegri è stato Alvaro Morata. La Juve ha trattato con gli spagnoli il cartellino dell’attaccante, ma non si è riusciti a trovare un accordo economico che mettesse d’accordo tutte le parti in causa. Scherzo del destino: a convincere Simeone a puntare con decisione su Morata ha influito anche la tripletta che lo spagnolo ha realizzato nell’amichevole estiva contro… la Juve».