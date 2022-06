Morata Juve, parola all’intermediario: «Non è ancora finita»

Futuro Morata, l’intermediario svela che non è ancora finita con la Juve. Le dichiarazioni sulla situazione dello spagnolo

Busiello, intermediario di Alvaro Morata, a CMIT TV ha parlato di un possibile ritorno dello spagnolo alla Juve.

FUTURO MORATA – «Premetto che io non sono l’agente di Morata, la situazione è esattamente quella che tutti conoscono. In questo momento non c’è accordo fra la Juventus e l’Atletico per il riscatto e di conseguenza allo stato attuale è dei Colchoneros. Se ci sono delle possibilità? E’ un mercato particolare, tutto si può riaprire o chiudere definitivamente nel giro di qualche giorno, comunque parliamo di un giocatore importantissimo che non credo farà fatica a trovare squadra. Possono riaprirsi delle situazioni, non perché ci sia qualcosa oggi, ma perché è un mercato aperto e possono aprirsi tante altre strade sia per la Juventus che per Morata. La volontà dei giocatori ovviamente è importantissima come in tutte le attività».

