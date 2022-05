Morata Juve, si riapre la pista Barcellona, addio alla Juve?

Il Barcellona ritorna a pensare a Morata, che potrebbe lasciare la Juventus in estate, nonostante la volontà dei bianconeri

Secondo quanto riferito da Tuttosport, per Alvaro Morata potrebbe presto riaprirsi la strada di un trasferimento al Barcellona. I catalani lo avevano contattato già lo scorso gennaio, salvo poi doversi arrendere alla volontà del giocatore di rimanere a Torino.

Una volontà ancora viva, ma la Juve fatica a trovare l’accordo per il riscatto e l’Atletico sarebbe pronto a rinforzare una rivale pur di liberarsi del pesante fardello dell’attaccante. I bianconeri rischiano seriamente una beffa ora, visto che lo stesso numero 9 non disdegnerebbe comunque un passaggio in blaugrana.