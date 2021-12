Il futuro di Moro è lontano dalla C: il Monza nella corsa all’attaccante

Luca Moro sta facendo parlare di sè in questa prima parte di stagione in C con il Catania: il Monza avrebbe messo gli occhi sull’attaccante

L’attaccante Luca Moro sta facendo una stagione fuori dal comune in Serie C con la maglia del Catania. 16 gol in campionato e ha saltato diverse gare per le convocazioni con la Nazionale azzurra.

Un periodo d’oro che di certo non è passato inosservato ai piani alti. Tante le squadre sul talento classe 2000 dalla Serie A alla Serie B: Napoli, Sassuolo, Atalanta e lo stesso Monza. A riferirlo Padova Sport. Moro è di proprietà del Padova e proprio i brianzoli si sarebbero mossi in anticipo provare a strapparlo alla concorrenza. Offerta a 2,5 milioni di euro più bonus per la futura rivendita. La spunterà il Monza alla corsa al baby bomber?