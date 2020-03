Morte Sala: il pilota Ibbotson non aveva la licenza per volare

Aggiornamenti sulla morte di Emiliano Sala, attaccante scomparso più di un anno fa: il pilota David Ibbotson non aveva la licenza per volare

Nuovi agghiaccianti aggiornamenti relativi alla morte di Emliano Sala. L’attaccante argentino è scomparso il 21 gennaio 2019 in un indicente aereo. Fece molto scalpore la sua morte, soprattutto per i contorni misteriosi che assunse.

Secondo quanto emerso dell’indagine dell’Air Accidents Investigation Branch, il pilota David Ibbotson non era in possesso della licenza per volare di notte e ha perso il controllo del velivolo per la velocità elevata.