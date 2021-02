Mourinho: «Abbiamo un piede agli ottavi, e su Bale…» – VIDEO

José Mourinho ha parlato al termine della partita di Europa League vinta contro il Wolfsberg

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha analizzato la vittoria per 4-1 della sua in Europa League sul campo del Wolfsberg.

«Sono felice per il risultato perché nella gara di ritorno possiamo permetterci anche un margine di errore. Abbiamo un piede negli ottavi di finale. Ho tolto Bale perché che per lui non è facile al momento giocare tutti e 90 minuti. La squadra aveva bisogno di quella freschezza che ci ha dato l’ingresso di Lamela».