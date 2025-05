Mourinho, nuovo show in conferenza stampa in Turchia: «Perché cambio formazione? Lancio 25 monete e…»

Non si smentisce neanche questa volta, in conferenza stampa, José Mourinho, che nel corso dell’ultimo appuntamento con i media si è esibito in un nuovo show dopo il successo per 4-1 inflitto dal suo Fenerbahce ieri sera all’Istanbul Basaksehir.

Alla domanda: «Hai utilizzato 11 formazioni diverse in 31 partite, qual è il motivo del continuo cambio di preferenze?», infatti, il tecnico ha risposto così.

PAROLE – «Ho 25 monete, ognuna rappresenta un giocatore. Le lancio in aria, quelle che rimangono sul tavolo sono i giocatori che giocheranno, quelle che cadono sono i giocatori che andranno in panchina. Il resto della settimana mi diverto, vado ogni notte nei night club di Istanbul, non faccio altro. Poi quando c’è da scegliere la formazione, lancio le monete».