Mourinho Roma, a sorpresa due giocatori potrebbero rimanere

Prima degli acquisti, le conferme: Mourinho e la Roma puntano ancora su due giocatori cardine della stagione ancora in corso

Questa mattina la Roma si è svegliata molto più ottimista su due fronti importanti. Mourinho avrebbe dato il suo benestare Edin Dzeko dovrebbe rimanere il centravanti titolare almeno per un’altra stagione. Le sue doti si adattano al calcio verticale del tecnico portoghese che ha bisogno di un giocatore alla Kane per tenere palla e smistarla sulle corsie.

Il secondo nome è quello di Mkhitaryan, al netto l’mvp della stagione 2020-21. L’armeno non gode di ottimi rapporti con Mou ma a Roma sta bene e un incontro chiarificatore potrebbe convincerlo. Se il progetto lo vedesse ancora protagonista lui non avrebbe problemi a continuare l’avventura in giallorosso.