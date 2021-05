Mourinho alla Roma: ecco quanto percepirà il tecnico. Tutti i dettagli

José Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma: ecco quanto percepirà il tecnico portoghese nella sua nuova avventura italiana

Josè Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma. La notizia data oggi dal club giallorosso è arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che nessuno sospettava un ritorno dello Special One in Italia.

Con il passare delle ore si sono aggiunti sempre più dettagli sul contratto di Mou con i giallorossi. Come riporta Sky Sport il tecnico portoghese guadagnerà 7 milioni netti più bonus (legato a scudetto e Champions) per tre anni. Al Tottenham ne guadagnava 16 e nel contratto con gli Spurs c’è una clausola che obbliga il club inglese a coprire la differenza d’ingaggio nel primo anno. Quindi l’ex Inter continuerà a guadagnare 16 milioni (9 dal Tottenham e 7 dalla Roma).

Sky Sport aggiunge che la trattativa è iniziata 20 giorni fa, la Roma non aveva ancora scelto il nuovo tecnico (si erano sondati sia Nagelsmann che Rose), poi Tiago Pinto ha contattato il braccio destro di Mendes quasi per gioco, senza credere che Mourinho avrebbe accettato la proposta giallorossa a a livello economico. Invece lo Special One ha dato subito disponibilità, c’è stato un incontro con i Friedkin a casa dell’ex Inter a Londra dove Mourinho ha sposato l’idea di un progetto triennale capendo la forza della proprietà e entrambe le parti si sono trovate d’accordo sui reparti da rinforzare (portiere, attaccante e difensore).